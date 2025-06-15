Софья Кенин вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Берлине, обыграв Айлу Томлянович

Победительница Australian Open — 2020, 29-я ракетка мира американка Софья Кенин вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В финале квалификации она обыграла австралийскую теннисистку Айлу Томляновч со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

В рамках встречи Кенин семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Томлянович 16 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.