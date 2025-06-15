«Королева королевского клуба». Мария оставила послание на камере после победы в Лондоне

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария после победы на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) оставила надпись на камере. В решающем матче 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

«Королева королевского клуба», — написала Мария.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.