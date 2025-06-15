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«Королева королевского клуба». Мария оставила послание на камере после победы в Лондоне

«Королева королевского клуба». Мария оставила послание на камере после победы в Лондоне
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86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария после победы на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) оставила надпись на камере. В решающем матче 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

«Королева королевского клуба», — написала Мария.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.

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