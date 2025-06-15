Татьяна Мария обратилась к семье после победы на турнире WTA-500 в Лондоне

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария обратилась к семье после победы на турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за титул 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

«Мой муж действительно особенный. Он потрясающий муж и тренер. Неважно, как идут дела, мы всегда держимся вместе. Хочу обратиться к нашим прекрасным девочкам, Шарлотте и Сесе, я люблю вас обеих», — сказала Мария после победы на корте.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.