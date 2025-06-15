Габриэль Диалло стал чемпионом турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, одолев Зизу Бергса
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55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче за титул он одержал победу над 63-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (10:8).
Хертогенбосх (м). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:40 МСК
63
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 8
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|7 10
55
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Встреча теннисистов продлилась 1 час 57 минут. В её рамках Диалло девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Бергса семь эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Отметим, что по итогам турнира в Хертогенбосхе Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга. Он займёт 44-ю строчку.
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