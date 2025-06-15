Габриэль Диалло стал чемпионом турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, одолев Зизу Бергса

55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче за титул он одержал победу над 63-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

Встреча теннисистов продлилась 1 час 57 минут. В её рамках Диалло девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Бергса семь эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Отметим, что по итогам турнира в Хертогенбосхе Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга. Он займёт 44-ю строчку.