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23-летний канадец Габриэль Диалло выиграл дебютный титул в рамках ATP-тура

23-летний канадец Габриэль Диалло выиграл дебютный титул в рамках ATP-тура
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55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло впервые в карьере стал чемпионом турнира категории ATP. Сегодня, 15 июня, Диалло выиграл турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче за титул он одержал победу над 63-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

Хертогенбосх (м). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:40 МСК
Зизу Бергс
63
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 8
7 		7 10
         
Габриэль Диалло
55
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Соревнования ATP-250 в Хертогенбосхе проходили с 9 по 15 июня, призовой фонд — € 706 850. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала. Отметим, что по итогам турнира Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга. 23-летний канадец займёт 44-ю строчку.

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