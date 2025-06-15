Татьяна Мария получила трофей чемпионки турнира WTA-500 в Лондоне

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария получила трофей чемпионки травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В финале 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

На пути к титулу немецкая теннисистка обыграла Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину и Мэдисон Киз.

Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.