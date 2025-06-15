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«Он идеальный парень для подготовки». Британский теннисист — о тренировке с Дрейпером

«Он идеальный парень для подготовки». Британский теннисист — о тренировке с Дрейпером
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Британский теннисист 108-я ракетка мира Билли Харрис поделился впечатлением от тренировочного процесса с четвёртой ракеткой мира соотечественником Джеком Дрейпером.

«Он всегда интенсивно тренируется. Вы должны быть готовы к тому, что мяч полетит очень быстро после его форхенда. Всегда рад потренироваться с таким игроком. Он поднялся в рейтинге и является лучшим в британском теннисе, поэтому всегда хорошо тренироваться с ним. Его подача на траве очень, очень опасна, он идеальный парень для подготовки», — приводит слова Харриса пресc-служба ATP.

Дрейпер станет участником предстоящего травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В соревнованиях также примут участие испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц, датчанин Хольгер Руне.

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