«Я вернулся». Фриц оставил послание на камере после победы над Зверевым в финале Штутгарта

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц после победы на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) оставил надпись на камере. В решающем матче Фриц обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Я вернулся», — написал Фриц.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, что Тейлор Фриц одержал победу на турнире АТР-250 в Штутгарте, ни разу не отдав свою подачу за турнир. Американец стал первым в 2025 году, кто добился такого результата. До этого в 2024 году француз Джованни Мпетчи Перрикар выиграл турнир в Базеле, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

Титул в Штутгарте стал девятым в карьере 27-летнего Тейлора Фрица в одиночном разряде. Он поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга.