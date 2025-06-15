Тейлор Фриц: после неудачного сезона на грунте я очень рад, что так стартовал на траве

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу на турнире ATP-250 в Штутгарте (Германия). В решающем матче Фриц обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Я очень счастлив. После неудачного сезона на грунте я очень рад, что так стартовал на траве», — приводит слова Фрица Ubitennis.

Титул в Штутгарте стал девятым в карьере 27-летнего Тейлора Фрица в одиночном разряде. В этом сезоне на грунте Фриц пропустил турниры в Монте-Карло и Мюнхене. На соревнованиях в Мадриде американец проиграл в четвёртом круге, в Риме во втором, в Женеве в 1/4 финала и на «Ролан Гаррос» в первом круге.