Янчук: российские теннисисты могут показать высокие результаты на травяных турнирах

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук оценил перспективы российских теннисистов на травяном отрезке сезона.

«Травяные корты довольно специфические, и турниров крайне мало. Нужно хорошо подавать и двигаться, чтобы выигрывать матчи. Я думаю, что наши игроки обладают хорошей подачей, они вполне могут показать высокие результаты на травяных турнирах. О победе на Уимблдоне речи не идёт, но до решающих стадий дойти можно», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что все российские теннисисты, которые планируют принять участие в Уимблдоне-2025, должны подписать декларацию о нейтралитете.