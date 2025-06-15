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Шнайдер и Данилина проиграли в финале турнира WTA-500 в Лондоне в парном разряде

Шнайдер и Данилина проиграли в финале турнира WTA-500 в Лондоне в парном разряде
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Пара российской теннисистки Дианы Шнайдер и Анны Данилиной из Казахстана в финале травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) проиграли дуэту Деми Схурс из Нидерландов и Айши Мухаммад из США со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.

В рамках встречи Шнайдер и Данилина четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Схурс и Мухаммад три эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Ранее в этом сезоне Деми Схурс и Айша Мухаммад стали чемпионками турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале они обыграли Оливию Николлс из Великобритании и Терезу Михаликову из Словакии со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

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