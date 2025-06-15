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В возрасте 77 лет скончался известный советский теннисист Владимир Коротков

В возрасте 77 лет скончался известный советский теннисист Владимир Коротков
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Трёхкратный чемпион СССР по теннису, трёхкратный победитель юниорских турниров «Большого шлема» Владимир Коротков умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР). Владимир Викторович скончался вчера, 14 июня, причины смерти не сообщаются.

Коротков становился чемпионом СССР в одиночном разряде (1977 год) и дважды в парном (1964, 1966). В 1969 году он стал чемпионом Европы в миксте. На юниорском уровне Коротков победил на трёх турнирах «Большого шлема» — Открытом чемпионате Франции (1965) и дважды на Уимблдоне (1965, 1966). С 1969 по 1974 год теннисист принял участие в 13 матчах Кубка Дэвиса. Получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

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