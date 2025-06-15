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«Мама в деле!» Пресс-служба WTA — о победе Татьяны Марии на турнире в Лондоне

«Мама в деле!» Пресс-служба WTA — о победе Татьяны Марии на турнире в Лондоне
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Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на победу 37-летней немецкой теннисистки Татьяны Марии на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В финале 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

«Мама в деле!» — написала пресс-служба WTA в социальных сетях.

У Татьяны Марии двое детей: 11-летняя Шарлотта Мария и четырёхлетняя Сесилия.

На пути к титулу в Лондоне немецкая теннисистка обыграла Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину и Мэдисон Киз.

Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

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