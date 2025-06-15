Шамиль Тарпищев дал совет Даниилу Медведеву после неудачного результата в Хертогенбосхе

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о низких результатах 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в текущем сезоне.

«Медведеву нужно просто перезагрузиться. От нагрузок. Он один год вообще играл всё подряд, второй год — непонятно чего. Нужно просто правильный календарь составить», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

На этой неделе Медведев неудачно выступил на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче третьего круга он проиграл американцу Райлли Опелке. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:7.

Ранее на «Ролан Гаррос» — 2025 Медведев потерпел неожиданное поражение в первом круге. В пяти сетах он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.