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Анисимова — после поражения в финале Лондона: большая бутылка шампанского мне нужнее

Анисимова — после поражения в финале Лондона: большая бутылка шампанского мне нужнее
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15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после поражения в финале турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Аманда уступила 37-летней представительнице Германии Татьяне Марии (86-я в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.

Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

«Я не удивлюсь, если увижу тебя в финале Уимблдона. Думаю, та большая бутылка шампанского — для меня, потому что мне она нужнее», — сказала Анисимова на церемонии награждения.

Напомним, Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в 2020 году.

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