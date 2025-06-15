Анисимова — после поражения в финале Лондона: большая бутылка шампанского мне нужнее
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15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после поражения в финале турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Аманда уступила 37-летней представительнице Германии Татьяне Марии (86-я в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.
Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
15
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
86
Татьяна Мария
Т. Мария
«Я не удивлюсь, если увижу тебя в финале Уимблдона. Думаю, та большая бутылка шампанского — для меня, потому что мне она нужнее», — сказала Анисимова на церемонии награждения.
Напомним, Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в 2020 году.
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