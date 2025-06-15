Анисимова — после поражения в финале Лондона: большая бутылка шампанского мне нужнее

15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после поражения в финале турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Аманда уступила 37-летней представительнице Германии Татьяне Марии (86-я в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.

«Я не удивлюсь, если увижу тебя в финале Уимблдона. Думаю, та большая бутылка шампанского — для меня, потому что мне она нужнее», — сказала Анисимова на церемонии награждения.

Напомним, Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в 2020 году.