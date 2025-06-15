«У меня нет слов». Диалло — о победе на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе

55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло поделился эмоциями после выигрыша травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче за титул он одержал победу над 63-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

«Ребята, у меня нет слов. Это то, о чём вы мечтаете всю свою жизнь с самого детства. Тот факт, что я смог сделать это здесь после поражения в финале в прошлом году, значит для меня многое. Я очень счастлив не только за себя, но и за всю свою команду», — сказал Диалло в интервью на корте.

Отметим, что по итогам турнира в Хертогенбосхе Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга. Он займёт 44-ю строчку.