Зизу Бергс обратился к Диалло после поражения в финале Хертогенбосха

63-я ракетка мира бельгиец Зизу Бергс обратился к канадцу Габриэлю Диалло после очного поединка в финале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу Диалло.

«Габриэль, чувак, почему сегодня? Почему ты так хорошо играешь? Поздравляю тебя. Ты отличный парень. Все должны знать, что ты крутой. Но и твоя команда. Люблю твою команду, мы провели последние годы вместе, мы тренировались вместе, и скоро мы будем играть в парном разряде вместе на Уимблдоне. Так что рад за вас, ребята», — сказал Бергс в интервью на корте.

Отметим, что по итогам турнира в Хертогенбосхе Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга. Он займёт 44-ю строчку.