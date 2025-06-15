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Зизу Бергс обратился к Диалло после поражения в финале Хертогенбосха

Зизу Бергс обратился к Диалло после поражения в финале Хертогенбосха
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63-я ракетка мира бельгиец Зизу Бергс обратился к канадцу Габриэлю Диалло после очного поединка в финале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу Диалло.

Хертогенбосх (м). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:40 МСК
Зизу Бергс
63
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 8
7 		7 10
         
Габриэль Диалло
55
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

«Габриэль, чувак, почему сегодня? Почему ты так хорошо играешь? Поздравляю тебя. Ты отличный парень. Все должны знать, что ты крутой. Но и твоя команда. Люблю твою команду, мы провели последние годы вместе, мы тренировались вместе, и скоро мы будем играть в парном разряде вместе на Уимблдоне. Так что рад за вас, ребята», — сказал Бергс в интервью на корте.

Отметим, что по итогам турнира в Хертогенбосхе Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга. Он займёт 44-ю строчку.

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