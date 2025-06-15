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Экс первая ракетка мира Анжелика Кербер родила второго ребёнка

Экс первая ракетка мира Анжелика Кербер родила второго ребёнка
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Бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер второй раз стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. У спортсменки родился мальчик, которого назвали Беном.

Напомним, Кербер провела последний матч в карьере на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), где дошла до стадии четвертьфинала.

Впервые мамой она стала 25 февраля 2023 года. Немецкая теннисистка является трёхкратной победительницей турниров серии «Большого шлема» (Australian Open — 2016, US Open — 2016 и Уимблдон-2018). На счету Кербер 14 титулов турниров категории WTA в одиночном разряде.

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