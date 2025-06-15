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«Всё должно быть хорошо». Рублёв — о желании продолжить работу с Сафиным

«Всё должно быть хорошо». Рублёв — о желании продолжить работу с Сафиным
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15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, продолжится ли его сотрудничество с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

«Я доволен и хотел бы продолжить работу с Маратом. Всё должно быть хорошо, мы уже немного поговорили, но нам ещё предстоит уладить несколько деталей. Мы ещё работаем над этим, но, похоже, всё будет хорошо», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, изначально Рублёв и Сафин договорились о работе до завершения «Ролан Гаррос» — 2025.

Андрей Рублёв выступит на травяном турнире ATP-500 в Галле (Германия), где в первом круге встретится с Себастьяном Офнером из Австрии.

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