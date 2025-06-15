«Иногда в шоке». Алькарас ответил, какой момент финала «Ролан Гаррос» пересматривает

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что до сих пор не может поверить, что ему удалось выиграть «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я просмотрел множество раз видеозапись того матча, того момента, когда у соперника были матчболы. До сих пор иногда смотрю и не могу поверить, что я вернулся после этого. Иногда трудно осознать, что я нахожусь в таком положении, что выиграл «Ролан Гаррос». Всё ещё смотрю видео и иногда в шоке», — приводит слова Алькараса Tennis365.

Напомним, в решающем матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (10:2). Итальянец не реализовал три матчбола в четвёртом сете.