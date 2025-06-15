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«Иногда в шоке». Алькарас ответил, какой момент финала «Ролан Гаррос» пересматривает

«Иногда в шоке». Алькарас ответил, какой момент финала «Ролан Гаррос» пересматривает
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что до сих пор не может поверить, что ему удалось выиграть «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я просмотрел множество раз видеозапись того матча, того момента, когда у соперника были матчболы. До сих пор иногда смотрю и не могу поверить, что я вернулся после этого. Иногда трудно осознать, что я нахожусь в таком положении, что выиграл «Ролан Гаррос». Всё ещё смотрю видео и иногда в шоке», — приводит слова Алькараса Tennis365.

Напомним, в решающем матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (10:2). Итальянец не реализовал три матчбола в четвёртом сете.

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