Алькарас: убеждён, Александер-Арнольд станет лучшим правым защитником мира

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас оценил высокий уровень испанского языка у нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда.

«Если я когда-либо встречусь с Трентом, то буду говорить с ним на испанском. У него очень хороший испанский. Я удивился, когда услышал его речь. Нелегко представляться новому клубу, новому президенту, новым партнёрам на другом языке – и делать это вот так. Честно, я с огромным уважением отношусь к нему. Здорово, что он перешёл в «Реал». Убеждён, он станет лучшим правым защитником мира», — приводит слова Алькараса Marca.

Предыдущим клубом 26-летнего Трента Александер-Арнольда был английский «Ливерпуль».