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«Англичанка гадит». Губерниев — об условиях Уимблдона для российских теннисистов

«Англичанка гадит». Губерниев — об условиях Уимблдона для российских теннисистов
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что все российские теннисисты, которые планируют принять участие в Уимблдоне-2025, должны подписать декларацию о нейтралитете.

«Каждый выбирает для себя. Хочешь выступать на Уимблдоне — подпиши. Там же не против России декларация. В прошлом году все выступали и никто не умер. Я не очень понимаю, почему этому уделяется столько внимания. Если бы там было написано, что я проклинаю Россию, — это одна история, а тут просто подтверждение нейтрального статуса. Так ребята выступают в нём и уже своим выступлением его подтверждают. Просто англичанка гадит, как это часто бывало», — сказал Губерниев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в 2022 году теннисистов из России и Беларуси не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. После этого Уимблдон смягчил требования по допуску, однако игроки всё равно обязано подписывать декларацию о нейтралитете.

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