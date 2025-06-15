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«Горжусь собой». Татьяна Мария — о победе на турнире в Лондоне

«Горжусь собой». Татьяна Мария — о победе на турнире в Лондоне
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86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария прокомментировала победу на турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за титул 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

«Это многое значит, потому что мне 37 лет. Люди всегда говорили: «Может быть, пришло время. Ты слишком стара». Но даже в моём возрасте вы всё ещё можете выиграть большие трофеи. Это хороший пример. Горжусь собой, потому что смогла выиграть этот турнир. Всегда верила в победу здесь, и мой муж тоже. Я была убеждена, что могу побеждать на крупных соревнованиях и показывать отличные вещи на корте», — сказала Мария после матча.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.

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