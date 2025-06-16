«Не ожидала этого». Анисимова выделила особенный элемент в игре Татьяны Марии

15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова оценила игру 37-летней представительницы Германии Татьяны Марии (86-я в рейтинге) в финале турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Аманда уступила со счётом 3:6, 4:6.

«Она режет удары чаще, чем обычный игрок. Непривычно столкнуться с подобным. Не ожидала этого и не была готова к тому, что мне придётся так много бегать за мячами. Она исполнила много непредсказуемых ударов. Было очень трудно играть против неё. Думаю, у неё хорошие шансы на Уимблдоне», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.