«Не ожидала этого». Анисимова выделила особенный элемент в игре Татьяны Марии
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15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова оценила игру 37-летней представительницы Германии Татьяны Марии (86-я в рейтинге) в финале турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Аманда уступила со счётом 3:6, 4:6.
Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
15
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
86
Татьяна Мария
Т. Мария
«Она режет удары чаще, чем обычный игрок. Непривычно столкнуться с подобным. Не ожидала этого и не была готова к тому, что мне придётся так много бегать за мячами. Она исполнила много непредсказуемых ударов. Было очень трудно играть против неё. Думаю, у неё хорошие шансы на Уимблдоне», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.
Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.
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