Бойфренд Арины Соболенко поделился их снимками с отдыха

Бразильский автогонщик греческого происхождения Георгиос Франгулис, который является бойфрендом первой ракетки мира Арины Соболенко, опубликовал фотографии с отдыха с теннисисткой.

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

«С моей любовью», — подписал снимки Франгулис.

«Моя любовь», — ответила Соболенко в комментариях.

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. На пресс-конференции разочарованная Соболенко, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне и если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей турнира. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.