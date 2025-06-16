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Бойфренд Арины Соболенко поделился их снимками с отдыха

Бойфренд Арины Соболенко поделился их снимками с отдыха
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Бразильский автогонщик греческого происхождения Георгиос Франгулис, который является бойфрендом первой ракетки мира Арины Соболенко, опубликовал фотографии с отдыха с теннисисткой.

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

«С моей любовью», — подписал снимки Франгулис.

«Моя любовь», — ответила Соболенко в комментариях.

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. На пресс-конференции разочарованная Соболенко, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне и если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей турнира. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.

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