Элисе Мертенс поделилась эмоциями после победы на турнире в Хертогенбосхе

25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс прокомментировала победу на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в финале румынскую теннисистку Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Это была невероятная неделя. Вчера я отыграла 11 матчболов, и мне всё равно удалось выиграть здесь. Это теннис. Может случиться всё, что угодно. Горжусь, что изменила игру вчера. Сегодня тоже был потрясающий матч. На этом турнире я чувствую себя как дома», — сказала Мертенс после матча.

Для Элисе Мертенс титул в Хертогенбосхе стал 10-м в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее она побеждала на турнире WTA-250 в Сингапуре.