Элисе Мертенс поделилась эмоциями после победы на турнире в Хертогенбосхе
Поделиться
25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс прокомментировала победу на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в финале румынскую теннисистку Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Хертогенбосх (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 13:05 МСК
80
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
25
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
«Это была невероятная неделя. Вчера я отыграла 11 матчболов, и мне всё равно удалось выиграть здесь. Это теннис. Может случиться всё, что угодно. Горжусь, что изменила игру вчера. Сегодня тоже был потрясающий матч. На этом турнире я чувствую себя как дома», — сказала Мертенс после матча.
Для Элисе Мертенс титул в Хертогенбосхе стал 10-м в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее она побеждала на турнире WTA-250 в Сингапуре.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2025
-
00:44
-
00:35
-
00:22
- 15 июня 2025
-
23:53
-
23:43
-
23:36
-
23:17
-
22:51
-
22:27
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:42
-
20:30
-
19:59
-
19:57
-
19:49
-
19:33
-
18:52
-
18:49
-
18:48
-
18:38
-
18:19
-
18:18
-
17:50
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:22
-
17:14
-
17:01
-
16:58
-
16:48
-
16:45
-
16:39