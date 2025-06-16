Татьяна Мария заявила, что не сомневалась в своей победе на турнире в Лондоне
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86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария заявила, что не сомневалась в своей победе на турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за титул 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.
Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
15
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
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|6
86
Татьяна Мария
Т. Мария
«Когда я играла на Уимблдоне в 2022 году, я боролась за каждый розыгрыш, но в игре были сомнения. На этой неделе я действительно обрела уверенность. Я верила в себя с первого до последнего момента. Верила, что смогу выиграть каждый матч и этот турнир», — сказала Мария после матча.
Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.
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