Татьяна Мария заявила, что не сомневалась в своей победе на турнире в Лондоне

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария заявила, что не сомневалась в своей победе на турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за титул 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

«Когда я играла на Уимблдоне в 2022 году, я боролась за каждый розыгрыш, но в игре были сомнения. На этой неделе я действительно обрела уверенность. Я верила в себя с первого до последнего момента. Верила, что смогу выиграть каждый матч и этот турнир», — сказала Мария после матча.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.