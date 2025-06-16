«Матч, который войдёт в историю». Дрейпер — о финале «РГ» между Синнером и Алькарасом

Британский теннисист четвёртая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал, что поддержит первую ракетку мира итальянца Янника Синнера после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче он проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

«Игроку после крупного финала приходит очень много сообщений. Конечно, я поддержу Янника. Когда увижу — скажу ему, что он здорово сыграл. Он обязательно выиграет этот титул ещё много раз. Это был удивительный матч, который войдёт в историю. И Янник был его частью», – сказал Дрейпер на пресс-конференции турнира в Queen’s Club.

Напомним, в драматичном поединке Синнер не реализовал три матчбола в четвёртом сете.