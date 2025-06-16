Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Матч, который войдёт в историю». Дрейпер — о финале «РГ» между Синнером и Алькарасом

«Матч, который войдёт в историю». Дрейпер — о финале «РГ» между Синнером и Алькарасом
Комментарии

Британский теннисист четвёртая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал, что поддержит первую ракетку мира итальянца Янника Синнера после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче он проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Игроку после крупного финала приходит очень много сообщений. Конечно, я поддержу Янника. Когда увижу — скажу ему, что он здорово сыграл. Он обязательно выиграет этот титул ещё много раз. Это был удивительный матч, который войдёт в историю. И Янник был его частью», – сказал Дрейпер на пресс-конференции турнира в Queen’s Club.

Напомним, в драматичном поединке Синнер не реализовал три матчбола в четвёртом сете.

Материалы по теме
Синнеру до этого далеко. Россиянка упустила 11 матчболов — это антирекорд XXI века
Синнеру до этого далеко. Россиянка упустила 11 матчболов — это антирекорд XXI века
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android