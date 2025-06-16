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Мирра Андреева и Ига Швёнтек опустились на одну строчку обновлённого рейтинга WTA

Мирра Андреева и Ига Швёнтек опустились на одну строчку обновлённого рейтинга WTA
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Российская теннисистка Мирра Андреева переместилась с шестой на седьмую строчку в обновлённом рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации.

В рейтинге продолжает лидировать Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф, третьей — ещё одна представительница США Джессика Пегула. Одну позицию также потеряла Ига Швёнтек, сместившись с седьмой на восьмую строчку.

Рейтинг WTA от 16 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 553 очка

2 (2). Кори Гауфф — 8083

3 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 6483

4 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4853

5 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4805

6 (8). Мэдисон Киз (США) — 4669

7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636

8 (7). Ига Швёнтек (Польша) — 4618

9 (10). Эмма Наварро (США) — 3697

10 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684

11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456

12 (12). Диана Шнайдер — 3216…

18 (19). Екатерина Александрова — 2378…

20 (18). Людмила Самсонова — 2141…

28 (28). Анна Калинская — 1657…

40 (39). Вероника Кудерметова — 1307

41 (40). Анастасия Потапова — 1299…

54 (56). Анастасия Павлюченкова — 1052…

63 (62). Полина Кудерметова — 998…

71 (70). Анна Блинкова — 907…

87 (83). Камилла Рахимова — 786…

93 (111). Анастасия Захарова (все — Россия) — 739.

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