Мирра Андреева и Ига Швёнтек опустились на одну строчку обновлённого рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева переместилась с шестой на седьмую строчку в обновлённом рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации.
В рейтинге продолжает лидировать Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф, третьей — ещё одна представительница США Джессика Пегула. Одну позицию также потеряла Ига Швёнтек, сместившись с седьмой на восьмую строчку.
Рейтинг WTA от 16 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 553 очка
2 (2). Кори Гауфф — 8083
3 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 6483
4 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4853
5 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4805
6 (8). Мэдисон Киз (США) — 4669
7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636
8 (7). Ига Швёнтек (Польша) — 4618
9 (10). Эмма Наварро (США) — 3697
10 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684
11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456
12 (12). Диана Шнайдер — 3216…
18 (19). Екатерина Александрова — 2378…
20 (18). Людмила Самсонова — 2141…
28 (28). Анна Калинская — 1657…
40 (39). Вероника Кудерметова — 1307
41 (40). Анастасия Потапова — 1299…
54 (56). Анастасия Павлюченкова — 1052…
63 (62). Полина Кудерметова — 998…
71 (70). Анна Блинкова — 907…
87 (83). Камилла Рахимова — 786…
93 (111). Анастасия Захарова (все — Россия) — 739.
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