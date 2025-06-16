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Рублёв поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге АТР. Медведев сохранил свою позицию

Рублёв поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге АТР. Медведев сохранил свою позицию
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Российский теннисист Андрей Рублёв улучшил позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов, обновлённая версия которого была сегодня опубликована на официальном сайте организации.

27‑летний Рублёв не играл на минувшей неделе, однако обошёл француза Артюра Фиса, который потерял 15 баллов из‑за пропуска турнира серии АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Лидером рейтинга всё так же остаётся итальянец Янник Синнер, вторым идёт испанец Карлос Алькарас, на третьей строчке — немец Александр Зверев. Лучший из россиян — Даниил Медведев (11).

Рейтинг ATP от 16 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 880 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500

4 (7). Тейлор Фриц (США) — 4735

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4630

6 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4550

7 (6). Лоренцо Музетти (Италия) — 4470

8 (8). Томми Пол (США) — 3470

9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3440

10 (12). Бен Шелтон (Австралия) — 3170

11 (11). Даниил Медведев — 3140…

14 (15). Андрей Рублёв — 2920…

22 (24). Карен Хачанов — 2050…

73 (74). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 816.

Андрей Рублёв поделился своим детским видео

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