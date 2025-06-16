Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня

Сегодня, 16 июня, в Берлине (Германия) состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/16 финала, 16 июня (время – мск):

12:30. Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США).

12:30. Виктория Томова (Болгария) — Катержина Синякова (Чехия).

14:00. Кэролин Доулхайд (США) — Онс Жабер (Тунис).

15:30. Софья Кенин (США) — Ребека Масарова (Швейцария).

17:00. Мирра Андреева (Россия) — Магдалена Френх (Польша).

18:30. Паула Бадоса (Испания) — Ева Лис (Германия).

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.