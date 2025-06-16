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Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня
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Сегодня, 16 июня, в Берлине (Германия) состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/16 финала, 16 июня (время – мск):

  • 12:30. Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США).
  • 12:30. Виктория Томова (Болгария) — Катержина Синякова (Чехия).
  • 14:00. Кэролин Доулхайд (США) — Онс Жабер (Тунис).
  • 15:30. Софья Кенин (США) — Ребека Масарова (Швейцария).
  • 17:00. Мирра Андреева (Россия) — Магдалена Френх (Польша).
  • 18:30. Паула Бадоса (Испания) — Ева Лис (Германия).

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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