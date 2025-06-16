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Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня

Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня
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Сегодня, 16 июня, стартует травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Расписание игрового дня 16 июня (время московское):

  • 12:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 14:00. Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — Даниил Медведев (Россия, 3);
  • 15:30. Александр Мюллер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан);
  • 17:00. Стефанос Циципас (Греция) — Лучано Дардери (Италия);
  • 17:00. Кентен Алис (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году будет защищать титул.

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