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Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня

Сегодня, 16 июня, стартует травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 16 июня (время московское):

14:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Нуну Боржеш (Португалия);

14:00. Фрэнсис Тиафо (США, 7) — Даниэль Эванс (Великобритания, WC);

15:30. Хольгер Руне (Дания, 4) — Маттео Арнальди (Италия);

17:00. Кэмерон Норри (Великобритания, WC) — Якуб Меншик (Чехия, 8);

18:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Алекс Болт (Австралия, Q);

18:30. Маккензи Макдональд (США, Q) — Гаэль Монфис (Франция).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.