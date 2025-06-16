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Турнир WTA-500 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня

Турнир WTA-500 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня
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Сегодня, 16 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме. 1/16 финала, 16 июня (время – мск):

  • 13:00. Лейла Фернандес (Канада) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).
  • 13:00. Даяна Ястремская (Украина) — Ольга Данилович (Сербия).
  • 13:30. Юлия Путинцева (Казахстан) — Ханна Клагмен (Великобритания).
  • 15:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Клара Таусон (Дания).
  • 16:00. Антония Ружич (Хорватия) — Лючия Бронцетти (Италия).
  • 17:30. Чжу Линь (Китай) — Александра Саснович (Беларусь).
  • 17:30. Анна Блинкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия).
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