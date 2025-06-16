Турнир WTA-500 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня

Сегодня, 16 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме. 1/16 финала, 16 июня (время – мск):