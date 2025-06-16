Турнир WTA-500 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 16 июня
Сегодня, 16 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.
Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме. 1/16 финала, 16 июня (время – мск):
- 13:00. Лейла Фернандес (Канада) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).
- 13:00. Даяна Ястремская (Украина) — Ольга Данилович (Сербия).
- 13:30. Юлия Путинцева (Казахстан) — Ханна Клагмен (Великобритания).
- 15:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Клара Таусон (Дания).
- 16:00. Антония Ружич (Хорватия) — Лючия Бронцетти (Италия).
- 17:30. Чжу Линь (Китай) — Александра Саснович (Беларусь).
- 17:30. Анна Блинкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия).
Материалы по теме
Комментарии