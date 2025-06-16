Даниэль Альтмайер — Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Галле
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Сегодня, 16 июня, стартует розыгрыш травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге турнира состоится матч между россиянином Даниилом Медведевым (11-я ракетка мира) и немцем Даниэлем Альтмайером, занимающим 52-ю строчку мирового рейтинга ATP.
Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Галле. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 14:00 МСК
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Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Медведева. Последний раз теннисисты встречались в 2016 году на «фьючерсе» в Швейцарии в 2016 году, на ковре в зале. Российский теннисист тогда победил в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4.
Турнир в Галле завершится 22 июня. Действующий победитель соревнований — итальянец Янник Синнер.
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