Даниэль Альтмайер — Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Галле

Сегодня, 16 июня, стартует розыгрыш травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге турнира состоится матч между россиянином Даниилом Медведевым (11-я ракетка мира) и немцем Даниэлем Альтмайером, занимающим 52-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Медведева. Последний раз теннисисты встречались в 2016 году на «фьючерсе» в Швейцарии в 2016 году, на ковре в зале. Российский теннисист тогда победил в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4.

Турнир в Галле завершится 22 июня. Действующий победитель соревнований — итальянец Янник Синнер.