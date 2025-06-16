Тарпищев высказался о перспективах Мирры Андреевой на предстоящем Уимблдоне

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что седьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой не хватает стабильности в борьбе за титул турнира «Большого шлема».

«Андреевой рано ещё бороться за титул на Уимблдоне и любом турнире «Большого шлема». На две недели её не хватает. Об этом надо думать. Всё нормально у неё идёт, но психологическая нагрузка большая — не хватает стабильности», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

На прошедшем «Ролан Гаррос» — 2025 Андреева дошла до стадии четвертьфинала, где уступила француженке Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).