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Дрейпер: текущий топ-100 мирового рейтинга — лучший за все времена тенниса

Дрейпер: текущий топ-100 мирового рейтинга — лучший за все времена тенниса
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Британский теннисист шестая ракетка мира Джек Дрейпер оценил текущий потенциал в мужском ATP-туре.

«Наш спорт находится в отличном положении, особенно с точки зрения общего уровня талантов. Я бы сказал, что текущий топ-100 — лучший за все времена тенниса. У всех игроков очень высокий уровень.

Действительно, 5-10 лет назад топ-20 был более конкурентоспособным, чем сегодня. Но я чувствую, что соперничество между Алькарасом и Синнером заставит нас всех прогрессировать. Они привлекли много внимания своим финалом на «Ролан Гаррос». Другие будут стремиться к их уровню», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

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