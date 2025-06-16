Трёхкратная чемпионка ТБШ Эшли Барти объявила о рождении второго ребёнка

Бывшая теннисистка, чемпионка трёх турниров «Большого шлема» австралийка Эшли Барти объявила о рождении второго ребёнка на своей странице в социальных сетях. У 29-летней спортсменки родилась дочь, которую назвали Джордан.

Барти впервые стала мамой в начале июля 2023 года. Она родила ребёнка от своего супруга, игрока в гольф Гарри Киссика. Пара сыграла свадьбу в конце июля 2022 года.

Напомним, в конце марта 2022 года австралийская теннисистка неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.