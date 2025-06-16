Елена Веснина рассказала о проблемах Александра Зверева с форхендом на приёме

Олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила о проблемах с форхендом у немецкого теннисиста Александра Зверева, приведя в пример его игру против американца Бена Шелтона в полуфинале турнира ATP-250 в Штутгарте.

14 июня третья ракетка мира Зверев победил Шелтона в полуфинале турнира в Штутгарте, но вчера в финале проиграл американцу Тейлору Фрицу.

«Что меня удивило в матче с Шелтоном, он очень много подавал через бэкхенд Звереву. То есть слева Саша в полном порядке, он принимает. Во всяком случае он всегда даёт своему сопернику сыграть. Есть такая фраза «дай своему сопернику сыграть». Но справа, с форхенда, приём у Саши гораздо больше проседает. Как раз таки у Саши нет этого приёма, когда он подставляет. За счёт того, что у него большой замах, он не успевает. А Шелтону было сложно подавать в первый квадрат уходящую с вращением в обратную сторону как левше. Если они у него проходили, в 100 случаях из 100 он выигрывал розыгрыш», — сказала Веснина в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале BB Tennis.