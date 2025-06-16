Мертенс — первая теннисистка в Открытой эре, отыгравшаяся с 11 матчболов по пути к титулу

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала первым игроком на уровне WTA в Открытой эре, который смог отыграться с 11 матчболов и выиграть титул турнира.

Вчера, 15 июня, Мертенс стала победительницей турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в финале румынку Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:3, 7:6 (7:4). В полуфинале против россиянки Екатерины Александровой Мертенс отыгралась с 11 матчболов и победила — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Ранее 11 матчболов на пути к завоеванию титула в Открытой эре отыгрывали только мужчины — итальянец Адриано Панатта (турнир в Риме, 1976 год) и австралиец Саймон Юл (турнир в Скенектади, 1989 год).

Для Элисе Мертенс титул в Хертогенбосхе стал 10-м в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее она побеждала на турнире WTA-250 в Сингапуре.