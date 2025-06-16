Александр Зверев опубликовал пост по итогам турнира ATP-250 в Штутгарте
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост по итогам выступления на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче за титул он проиграл американцу Тейлору Фрицу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7.
Штутгарт. Финал
15 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Спасибо, Штутгарт. Было приятно вернуться сюда и сыграть перед болельщиками. Поздравляю Тейлора с титулом», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что Зверев потерпел от Фрица пятое поражение подряд. Титул в Штутгарте стал девятым в карьере 27-летнего Тейлора Фрица в одиночном разряде. Он вернулся на четвёртую строчку мирового рейтинга.
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