Иванишевич — о Циципасе: мне всегда нравился стиль его игры

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич рассказал, что его привлекло для начала сотрудничества с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«Меня привлёк его темперамент. Греки и хорваты довольно похожи в этом плане. Он очень агрессивный игрок, что мне нравится. Мне всегда нравилось, как он играл, его стиль. Приятно видеть и приятно внести вклад в его игру, подачу и приём. Для меня это огромная задача. Надеюсь, подача будет хорошо работать», — приводит слова Иванишевича пресс-служба ATP.

Иванишевич работал с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После этого Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.