Татьяна Мария опубликовала пост после победы на турнире WTA-500 в Лондоне
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86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария опубликовала пост по итогам своей победы на турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за титул 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.
Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
15
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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86
Татьяна Мария
Т. Мария
«Что я могу сказать… Я королева Queen’s Club», — написала чемпионка турнира в Лондоне на своей странице в социальных сетях.
Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию. Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.
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