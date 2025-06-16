Татьяна Мария опубликовала пост после победы на турнире WTA-500 в Лондоне

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария опубликовала пост по итогам своей победы на турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за титул 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

«Что я могу сказать… Я королева Queen’s Club», — написала чемпионка турнира в Лондоне на своей странице в социальных сетях.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию. Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.