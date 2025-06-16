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Мирра Андреева — Магдалена Френх: онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Берлине

Мирра Андреева — Магдалена Френх: онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Берлине
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Сегодня, 16 июня, состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-500. В рамках первого круга пройдёт матч седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Польши Магдалены Френх, занимающей 25-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 17:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Магдалена Френх
25
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Мирра ведёт 2-0 по личным встречам. Она выиграла у Магдалены в этом году на харде Australian Open (6:2, 1:6, 6:2) и на грунте Мадрида (7:5, 6:3).

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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