Мирра Андреева — Магдалена Френх: онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Берлине
Поделиться
Сегодня, 16 июня, состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-500. В рамках первого круга пройдёт матч седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Польши Магдалены Френх, занимающей 25-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 17:00 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
25
Магдалена Френх
М. Френх
Мирра ведёт 2-0 по личным встречам. Она выиграла у Магдалены в этом году на харде Australian Open (6:2, 1:6, 6:2) и на грунте Мадрида (7:5, 6:3).
Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2025
-
12:56
-
12:53
-
12:43
-
12:25
-
11:57
-
11:50
-
11:39
-
11:36
-
11:27
-
11:00
-
10:38
-
10:33
-
09:52
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
08:30
-
07:21
-
06:59
-
00:52
-
00:48
-
00:44
-
00:35
-
00:22
- 15 июня 2025
-
23:53
-
23:43
-
23:36
-
23:17
-
22:51
-
22:27
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:42