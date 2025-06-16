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Роджер Федерер заявил, что для него было честью дать старт гонке «24 часа Ле-Мана»

Роджер Федерер заявил, что для него было честью дать старт гонке «24 часа Ле-Мана»
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Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поблагодарил организаторов «24 часов Ле-Мана» за возможность дать старт легендарной гонке.

Гонка четвёртого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана» завершилась в воскресенье, 15 июня. Победу в общем зачёте одержал частный экипаж «Феррари» №83, в составе которого выступили бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица (провёл более 10 часов за рулём), Фил Хэнсон и Ифей Йе.

Фото: Пресс-служба «24 часа Ле-Мана»

«Какая честь махнуть флагом и дать старт легендарной гонке «24 часа Ле-Мана». Большое спасибо организаторам за нереальный опыт. Удачи всем гонщикам!» — написал Федерер в социальной сети.

Фото: Фото из личного архива Роджера Федерера

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