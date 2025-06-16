Шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер анонсировал выход автобиографии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер анонсировал выход собственной книги.

Фото: страница беккера в социальных сетях

«Я с гордостью представляю обложку своей книги: Inside. Это самое личное, что я когда-либо выпускал. Это размышление об одном из самых тяжёлых опытов моей жизни, включая время в тюрьме. Книга обо всём. Я написал о триумфах, неудачах и о том, что значит по-настоящему начать всё сначала, когда ты на самом дне», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В 2022 году бывшую первую ракетку мира приговорили к 2,6 года лишения свободы из-за сокрытия активов на сумму $ 2,5 млн. Из-за сокращения расходов на содержание тюрем Великобритании его выпустили из-под стражи спустя несколько месяцев.