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Стефанос Циципас рассказал, как провёл отпуск с Паулой Бадосой

Стефанос Циципас рассказал, как провёл отпуск с Паулой Бадосой
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как провёл отпуск вместе с возлюбленной испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Пара отдыхала на Ибице.

«Мы отлично провели время, исследуя остров. Отдых был очень разнообразным, чему я очень рад, потому что это позволило мне отвлечься от повседневной жизни и, возможно, даже расслабиться перед началом травяного сезона», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Он опустился на 25-ю строчку мирового рейтинга. Стефанос неожиданно уступил во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

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