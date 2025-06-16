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Тарпищев и Дегтярёв представили почтовую марку, посвящённую 150‑летию российского тенниса

Тарпищев и Дегтярёв представили почтовую марку, посвящённую 150‑летию российского тенниса
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вместе с министром спорта РФ и президентом Олимпийского комитета России Михаилом Дегтярёвым представил почтовую марку в честь 150‑летия российского тенниса, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик с места событий.

Церемония торжественного гашения марки прошла в Москве в понедельник.

Фото: Владимир Четверик, «Чемпионат»

Также на мероприятии присутствовали олимпийские чемпионы по теннису Евгений Кафельников и Елена Дементьева. Тираж составит 105 тысяч экземпляров, силуэт теннисиста на марке взят с олимпийского чемпиона и победителя двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Кафельникова.

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