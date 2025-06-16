Шамиль Тарпищев назвал правильным объединение работы Минспорта РФ и МОК

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал правильным объединение работы министерства спорта России и Международного олимпийского комитета (МОК).

«Хочу поблагодарить Михаила Владимировича Дегтярёва. Время непростое, объединение работы в Минспорта и МОК — абсолютно правильная вещь в данный момент. Благодарю за его титанический труд, это нелёгкое дело. Мы в спорте обречены на успех, тем более с таким руководителем.

Теннис всю жизнь считали буржуазным видом спорта, он не был популярным. Нам удалось это пройти и сделать этот вид спорта непобедимым. Наши спортсмены выиграли 36 турниров «Большого шлема». Таких результатов, как у нас, не было в истории ни одной нации», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.