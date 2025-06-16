Патрик Муратоглу объяснил, почему Джокович является величайшим теннисистом всех времён

Французский тренер Патрик Муратоглу считает 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича величайшим теннисистом всех времён.

«Когда мы смотрим на трёх величайших, нравится это кому-то или нет, один из них — самый великий. Он дольше всех был первой ракеткой мира, выиграл больше турниров «Большого шлема», «Мастерсов». Он превосходит всех. Это Новак. Все говорили, что Надаля и Федерера невозможно победить. Новак пришёл с очень средним уровнем. Невероятно, что именно Новак оказался сильнейшим из троих. Тем, кто побил все рекорды. Суть не только в самом теннисе. Очень важен менталитет.

Возможно, через 50 лет скажут, что Федерер оставил больше наследия, чем Новак. Но факт остаётся фактом: когда нужно назвать лучшего игрока всех времён, приходится опираться на достижения», — приводит слова Муратоглу Eurosport.